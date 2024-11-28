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"Мы должны быть терпеливы". Анчелотти - о незабитом пенальти Мбаппе в ворота Ливерпуля
Кризис француза затянулся
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о незабитом пенальти нападающего Килиана Мбаппе в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:2).
"Часто у нападающих бывают моменты, когда им не удается забить, и они немного разочарованы. Возможно, Мбаппе не хватает немного уверенности, и если у вас есть момент, когда что-то не получается, иногда нужно играть просто и не усложнять. Он забил много пенальти. Иногда он может промахнуться.
Средство от этого - быть терпеливым, потому что это сложный момент для него после незабитого пенальти. Все должны поддерживать его, потому что скоро все пройдет. Килиан должен усердно работать и бороться. Он хорошо работает и хорошо адаптировался. Мы должны быть терпеливы, потому что он выдающийся игрок", - приводит слова Анчелотти официальный сайт "сливочных".
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