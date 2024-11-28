Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Это было больно. ФОТОрепортаж с матча ПСВ - Шахтер 3:2
Поражение, которое не забудут
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Это было очень больно... "Шахтер" проиграл матч, в ходе которого выигрывал со счетом 2:0 и во время которого было немало надежд на благоприятный итог. Многое в игре изменило удаление Педро Энрике, которое стало для соперника призывом к решительным действиям.
Вживую за футбольной драмой наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Его фото – в фотогалерее ниже.
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча
- Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов
- Лига чемпионов. ПСВ – Шахтер 3:2. Утраченное счастье дончан
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн