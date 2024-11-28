Это было больно. ФОТОрепортаж с матча ПСВ - Шахтер 3:2

Это было очень больно... "Шахтер" проиграл матч, в ходе которого выигрывал со счетом 2:0 и во время которого было немало надежд на благоприятный итог. Многое в игре изменило удаление Педро Энрике, которое стало для соперника призывом к решительным действиям.

Вживую за футбольной драмой наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Его фото – в фотогалерее ниже.

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