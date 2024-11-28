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Ризнык попал в символические команды недели в Лиге чемпионов
Кипер "Шахтера" - герой матча с ПСВ, несмотря на результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистические порталы WhoScored и SofaScore представили свои версии команд по итогам 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Оба сайта нашли место в 11-ке лучших голкиперу "Шахтера" Дмитрию Ризныку. Украинец совершил 15 сейвов в матче с ПСВ (2:3) и стал рекордсменом главного еврокубка.
Именно это и отметили ресурсы. WhoScored поставил Дмитрию 9.7, а Sofascore оценил его игру в 10. В обеих сборных также появился обидчик "горняков" - полузащитник Малик Тилльман.
Ранее Ризнык отреагировал на упущенную победу "Шахтера" над ПСВ.
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