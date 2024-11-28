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Наставник Штутгарта очертил несколько факторов, которые привели к разгромному поражению от Црвены Звезды

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Это был очень неожиданный результат

Наставник Штутгарта очертил несколько факторов, которые привели к разгромному поражению от Црвены Звезды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Штутгарт" потерпел сокрушительное поражение от "Црвены Звезды" со счетом 1:5. Тренер "швабов" Себастьян Хенесс после матча не скрывал своего разочарования таким результатом.

"Это было не лучшее наше выступление, от начала до конца. Нам не хватало точности в игре, мы никогда не попадали в ритм и не брали контроль, хотя владели мячом. Мы замедляли темп в неправильные моменты и ускоряли его в неправильные моменты. Мы также не смогли выйти вперед во многих решающих ситуациях. Мы плохо позиционировались, когда теряли мяч, и это сыграло на руку сопернику. Мы упустили большую возможность занять лучшую позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов. После этой игры и этого результата мы оказались в ситуации, когда нам нужно набирать очки во всех оставшихся матчах", - заявил Себастьян Хенесс.

Добавим, что после пяти туров "Штутгарт" занимает 27-е место, имея в своем активе 4 очка. Следующий матч "швабы" сыграют 30 ноября против "Вердера".

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Лига чемпионов Црвена Звезда (Белград) Штутгарт Себастьен Хенесс
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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
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