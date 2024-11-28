'Арбитры в Англии, когда случаются подобные действия, интерпретируют их "как не было фола"'. Эмери высказался насчет отмененного гола в ворота Ювентуса

Вчера "Астон Вилла" расписала нулевую ничью с "Ювентусом". В конце встречи Морган Роджерс забил гол в ворота итальянцев, однако видеоассистент арбитра решил, что Диего Карлос сфолил в воздухе на голкипере Микеле ди Грегорио. После поединка тренер бирмингемцев Унаи Эмери заявил, что манера судейства в Европе и Англии отличается между собой.

"В Англии интерпретация отличается. Английские арбитры, когда случаются подобные действия, интерпретируют их как "не было фола", но в Европе интерпретируют по-другому. Когда это произошло, я думал, что здесь, в Европе, это фол. В Англии - нет", - цитирует слова Эмери BBC.

Добавим, что после пяти туров "Астон Вилла" находится на 9-м месте, имея в своем активе 10 очков. Следующий матч "львы" сыграют 1 декабря на выезде против "Челси".