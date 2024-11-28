Беллингем: Реал проиграл не из-за промаха Мбаппе. Это коллективная проблема

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал поражение в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Ливерпуль" был лучше нас. Иногда мы должны быть честными. Мы не доминировали в игре, и шансы, которые у нас были, чтобы доставить им проблемы, не были явными. Это разочаровывает. Мы знали, что будет тяжело, но мы хотели бы сыграть лучше.

Мбаппе дает нам очень много, и я уверен, что он даст нам много в будущем. Такое может случиться, когда вы берете на себя ответственность. Любой может промахнуться с пенальти, и сегодня мы проиграли не из-за этого. Это была коллективная проблема. Мы выигрываем вместе и проигрываем вместе.

У них тоже были травмы и футболисты, которые не были готовы на 100%. Это часть игры, и надо этим справляться. Мы не взяли быка за рога, а они взяли", - подытожил англичанин.