  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Беллингем: Реал проиграл не из-за промаха Мбаппе. Это коллективная проблема
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беллингем: Реал проиграл не из-за промаха Мбаппе. Это коллективная проблема

Лига Чемпионов

Причина не в одном действии

Беллингем: Реал проиграл не из-за промаха Мбаппе. Это коллективная проблема

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал поражение в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Ливерпуль" был лучше нас. Иногда мы должны быть честными. Мы не доминировали в игре, и шансы, которые у нас были, чтобы доставить им проблемы, не были явными. Это разочаровывает. Мы знали, что будет тяжело, но мы хотели бы сыграть лучше.

Мбаппе дает нам очень много, и я уверен, что он даст нам много в будущем. Такое может случиться, когда вы берете на себя ответственность. Любой может промахнуться с пенальти, и сегодня мы проиграли не из-за этого. Это была коллективная проблема. Мы выигрываем вместе и проигрываем вместе.

У них тоже были травмы и футболисты, которые не были готовы на 100%. Это часть игры, и надо этим справляться. Мы не взяли быка за рога, а они взяли", - подытожил англичанин.

По теме
yellow-arrow
Тренер Лилля пока не задумывается над попаданием в восьмерку лучших
yellow-arrow
Защитник Ювентуса выделил главную причину последних неутешительных результатов его команды
yellow-arrow
"В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости