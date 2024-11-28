"В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера

Известный в прошлом тренер, а ныне футбольный эксперт Александр Севидов специально для UA-Футбол проанализировал матч 5-го тура Лиги чемпионов ПСВ – "Шахтер", закончившийся поражением "горняков" со счетом 2:3.

- До 70-й минуты – идеальная игра от "Шахтера". Все перевернуло удаление Энрике?

- Не сказал бы, что полностью идеальная игра, но за счет правильно выбранной стратегии играли хорошо. Давно не видел при обороне восемь игроков "Шахтера" в своей штрафной площадке. И это было с самого начала матча. Они выбрали тактику, прежде всего, не пропустить, и до 80-й минуты все шло гладко. А потом случилась маленькая трагедия. Вести на 87-й минуте в счете 2:0, и за семь минут пропустить три мяча, это… Играть в открытый футбол против мобильных команд, таких как ПСВ, еще рано. Поэтому действовали вторым номером, с разящими контратаками, и это – правильное решение. Думаю, основной причиной поражения является наставник "горняков" Пушич, который не смог вовремя поменять тактику игры. В самый критический момент он не управлял командой. При счете 2:1, когда уже запахло жаренным, нужно было срочно вносить изменения. Но, увы, этого не произошло.

- К тому же у "Шахтера" отсутствует игровая дисциплина, нет ответственности за результат. То Крыськив в матче с "Динамо" умышленно прыгает в ноги сопернику, после чего игра перевернулась. То такой же безрассудный прыжок в ноги делает Энрике. Что это?

- До удаления у хозяев ничего не получалось. И атаковали медленно, и ничего опасного не создали, перекатывая мяч по полю. При такой игре "Шахтер" легко успевал перестраиваться, перекрывая фланги, и плотно насыщали оборону. Получается, Энрике помог принести победу "Эйндховену". Выигрывая 2:0, и так прыгать в ноги – этому нет объяснения. И то, о чем говорил выше, – после удаления команда не сумела перестроиться.

- Несмотря на поражение, по сравнению с предыдущими матчами, пока это лучшая игра "Шахтера" в Лиге чемпионов. Не так ли?

- "Шахтер" в этой игре очень умело использовал свободные зоны, и игроки знали куда бежать. Да, их игра очень понравилась, и до удаления все было почти идеально. Можно отметить двух героев матча Ризныка и Коноплю. У вратаря был просто бенефис. Такие поражения – это сильный психологический удар по команде.

Отметим, что "Шахтер" проиграл матч, выигрывая 2:0 на 86-й минуте. Потом "горняки" пропустили трижды.