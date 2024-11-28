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Защитник Ювентуса выделил главную причину последних неутешительных результатов его команды

Лига Чемпионов

Хотя могло быть все гораздо хуже

Защитник Ювентуса выделил главную причину последних неутешительных результатов его команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В пятом туре Лиги чемпионов "Ювентус" в очередной раз расписал мировую, и на этот раз это произошло с "Астон Виллой" (0:0). В последних 8 матчах туринцы одержали две победы и потерпели лишь одно поражение и защитник "старой синьоры" Федерико Гатти выделил главную причину таких результатов команды.

"Мы переживаем травматический кризис, и это был тяжелый матч против английской команды. Об отсутствующих? Нам не хватало их всех, потому что все они играют важную роль; завтра мы детально проанализируем матч и посмотрим, где мы можем улучшиться, это хороший момент, но мы могли выиграть; в любом случае, когда ты не можешь выиграть, ты не должен проигрывать", - заявил после матча с "Астон Виллой" Федерико Гатти.

Отметим, что в лазарете "Юве" находятся семь игроков: Бремер, Хуан Кабал, Душан Влахович, Аркадиуш Милик, Дуглас Луис, Уэстон Маккенни и Нико Гонсалес. Следующий матч туринцы сыграют 1 декабря на выезде против "Лечче".

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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Александр Гресь
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