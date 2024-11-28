Тренер Лилля пока не задумывается над попаданием в восьмерку лучших

Вчера "Лилль" на выезде победил "Болонью" со счетом 1:2. Благодаря этому результату "доги" поднялись на 12-е место, имея в своем активе 10 очков. Тренер французского клуба Бруно Женезио после поединка с "Болоньей" похвалил молодежь, которая помогла добыть важные три очка для своей команды.

"Мы контролировали игру большую часть времени. По своей организации мы играли высоко на поле, с вертикальной игрой и большим количеством бега. Если бы мы забили на один-два мяча больше, то заслуживали бы победу с большим отрывом. Это также победа нашей молодежи с Айюбом (Буадди), "Гала" (Мукау) и Матиашем (Фернандеш-Пардо). Я получил более сильную команду с игроками, которые вернулись после травм. Мне повезло, что у меня есть качественные игроки, которые хорошо выступают. Важно вернуть все это, учитывая темп, в котором мы играем с августа. Опытные игроки приносят тактическую стабильность. Со свежестью молодежи мне нравится сочетание и баланс. Не знаю, пройдем ли мы квалификацию с этой новой формулой. У нас пока не слишком много перспектив, даже если статистические расчеты оптимистичны с десятью очками. Мы сделали важный шаг к попаданию в стыковые матчи. Перед игрой со "Штурмом" у нас хорошая позиция. От нас зависит, как мы проведем этот матч, чтобы быть в еще лучшем положении, и почему бы не надеяться на еще лучшие вещи?", - цитирует Женезио Foot Mercato.

Отметим, что "Лиллю" в Лиге чемпионов осталось сыграть со "Штурмом" (дома), "Ливерпулем" (на выезде) и "Фейеноордом" (дома).