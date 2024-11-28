Экс-тренер Шахтера объяснил, почему команда не смогла удержать победу над ПСВ

Бывший ассистент главного тренера "Шахтера" Юрий Беньо проанализировал поражение "горняков" от ПСВ в матче Лиги чемпионов.

- Очень тяжелые впечатления в психологическом плане. Игра так складывалась, что до удаления "Шахтер" действительно превосходил, контролировал игру. Не было видно, благодаря чему ПСВ сможет забить. "Шахтер" даже мог еще третий забивать и уже закрывать игру. А потом это удаление, еще и пропустить в дополнительное время два мяча. Просто трагедия.

- По вашему мнению, именно удаление стало ключевым событием матча, которое развернуло все в другую сторону?

– Ну да. По игре было видно, что в равных составах, да, соперник больше контролировал мяч, а "Шахтер" отдал инициативу и по счету играл — использовал пространство, контратаки создавал. Поэтому такой результат в психологическом плане очень трудный.

Респект ребятам и команде, которые до удаления играли очень здорово. И в принципе все удавалось, что тренерский штаб запланировал на игру, просто оно получалось. Поэтому и жаль, что такую ​​игру так просто отпустили.

– С другой стороны, "Шахтер" противостоял сопернику с мощной атакой. И то, что у Ризныка за матч рекордное в истории ЛЧ количество сэйвов, это подчеркивает.

- Ну, смотрите, действительно острые и опасные моменты [у ПСВ] были где-то после удаления. Когда действительно Ризнык выручал, вытаскивал из девяток, из шестерок. До этого сэйвы Дмитрия — это, за исключением может одного, чисто вратарские мячи. При правильном выборе позиции их надо брать, ничего удивительного — удары через блок, через какой-то рикошет или силой эти удары наносились.

Хотя Ризнык действительно сделал очень много, особенно в последние 10-15 минут, когда уже трибуны атаковали больше, чем сами игроки ПСВ. После пропущенного мяча эти два гола [ПСВ] – это по сути стадион забил. А первый мяч был переломный, запах крови почувствовали. Терять нечего, трибуны гонят, каждая подача – и уже паника в штрафной соперника. Тогда психология имеет большое значение.

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– Чего не хватает этой команде "Шахтера", чтобы в таких моментах устоять?

– Знаете, когда пропустили [первый] гол, я только думал, что дай бог, чтобы они сыграли в ничью. В этот момент, играя вдесятером, "Шахтеру" не хватало этих вылазок вперед, контрвыпадов. Не знаю, сейчас трудно комментировать, чем была продиктована замена Сикана, но он очень хорошо цеплялся за мячи, навязывал борьбу, держал защитников в напряжении. Хороший матч от него, но не знаем, может у него повреждение. Так же Зубков здорово сыграл.

Понятно, что тренер после удаления должен был реагировать, делать перестройки. Потому Франьича выпустил. Степаненко [перед этим] вышел усилить защиту. И все же, чтобы защита немного отдыхала при таком давлении, нужно иметь кого-то, кто быстрый, может протянуть мяч, хорошо играет на пространстве. Убежал один-два раза, и уже есть передышка для защитников.

А так ты все время под прессингом, только отбиваешься, а они все время подают, простреливают, удары по ударам, нет мини-пауз, никак передохнуть.

– Если суммировать, результат закономерен?

- Его трудно назвать закономерным, потому что до удаления "Шахтер" контролировал игру. Если бы не оно, все закончилось бы для "Шахтера" победой.

- Учитывая положение дончан в таблице Лиги чемпионов и календарь следующих матчей, где будут встречи с "Баварией", с "Боруссией", как оцените шансы "Шахтера" на проход дальше?

- Конечно, соперники грозные, но "Шахтер" в прошлом году уже доказывал, когда обыгрывал "Барселону". Терять уже нечего. Это футбол, и в одной игре можно обыграть кого угодно, – сказал Беньо.