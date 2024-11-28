"Контролировали мяч, но не забили". Мичел проанализировал неожиданное поражение Жироны в ЛЧ

Главный тренер "Жироны" Мичел прокомментировал минимальное поражение его команды в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (0:1).

"Команда контролировала мяч, но не забила гол. Мы контролировали игру так, как хотели, но нам не хватало агрессивности, и по мере развития игры мы теряли напористость в последней трети поля, чтобы создавать возможности для взятия ворот.

Мы должны перевернуть страницу. Мы всегда анализируем и должны признать, что проиграли, но не вылетели из Лиги чемпионов. Так что нам надо продолжать бороться. Мы знаем о трудностях, но вызов брошен. Я думал, что сегодняшняя игра была ключевой, а теперь я думаю, что ключевыми будут следующие три поединка", - сказал Мичел на пресс-конференции.