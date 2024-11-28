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"Этот матч запомнит на всю жизнь". Воробей сравнил Ризныка с легендой Шахтера
Экс-игрок вспомнил бенефис Юрия Вирта в Лондоне на стадионе "Хайбери"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард "Шахтера" Андрей Воробей оценил игру Дмитрия Ризныка в матче Лиги чемпионов против ПСВ (2:3).
"Конечно, это был запоминающийся матч для нашего вратаря. Этот бенефис я могу только сравнить с игрой Юрия Вирта в Лондоне, на стадионе "Хайбери". Тогда "Арсенал" обрушил всю мощь атак на наши ворота и тоже выиграл 3:2. Думаю, что Юра отлично помнит тот поединок, хотя уже прошло 24 года.
Так и эту встречу, Дима запомнит на всю жизнь. Да, первый пропущенный гол – мяч можно было отбить. Но вы вспомните, сколько он сейвов совершил, отбив 15(!) ударов в створ ворот. В целом, я бы занес этот матч в актив горняков. Где-то удачи, футбольного фарта дончанам и не хватило", - заявил Воробей в интервью Sport Arena.
Ранее мы писали о том, что Ризнык стал автором уникального рекорда Лиги чемпионов.
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