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Реал Сосьедад - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Чемпионов

Реал Сосьедад - Аякс. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" никак не может выйти из игрового кризиса и вернуть себе уровень игры, который клуб демонстрировал в прошлом сезоне. "Баски" испытывают проблемы как в Ла Лиге, так и в Лиге Европы. Сейчас "бело-голубые" даже не попадают в зону плей-офф Еврокубка.

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Легкой прогулкой вряд ли станет и пятый раунд турнира, который обещает очередное тяжелое испытание. В гости приедет амстердамский "Аякс", который набрал фантастический ход и не уступает уже 16 поединков подряд во всех турнирах.

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Лига Европы. 5-й тур
28.11.2024. "Аноэта" (Сан-Себастьян)
Главный судья: Матей Юг (Словения)

"Реал Сосьедад" 22:00 "Аякс"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Аякс
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