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"Лучший матч в жизни Дмитрия, но...". Федорчук высказался о перфомансе Ризныка в Лиге чемпионов
Был один непонятный эпизод
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Олег Федорчук оценил выступление голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Резника в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (2:3).
"Я не понимаю, почему Ризнык в моменте с первым пропущенным голом в стенку поставил именно Судакова, а не другого игрока. Это его единственная ошибка, но это стоило гола команде.
В целом это лучший матч в жизни Дмитрия, он сегодня продемонстрировал свой высокий класс. Если бы еще два-три игрока центра поля провели матч на таком же уровне, то счет был бы другим", - отметил Федорчук.
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