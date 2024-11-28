"Лучший матч в жизни Дмитрия, но...". Федорчук высказался о перфомансе Ризныка в Лиге чемпионов

Украинский тренер Олег Федорчук оценил выступление голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Резника в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (2:3).

"Я не понимаю, почему Ризнык в моменте с первым пропущенным голом в стенку поставил именно Судакова, а не другого игрока. Это его единственная ошибка, но это стоило гола команде.

В целом это лучший матч в жизни Дмитрия, он сегодня продемонстрировал свой высокий класс. Если бы еще два-три игрока центра поля провели матч на таком же уровне, то счет был бы другим", - отметил Федорчук.