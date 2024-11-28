Федорчук: Если Шахтер позволяет наносить ПСВ 35 ударов, то о чем говорить?

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался относительно матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов , в котором "Шахтер" проиграл нидерландскому ПСВ (2:3).

– В нашем чемпионате нет столь интенсивных матчей. Каким бы тренер разумным ни был, какие бы тактики под игру он ни выбирал, но игрокам нужно практиковаться в этом. Можно сосчитать по пальцам одной руки в скольких матчах за сезон "Шахтер" играет в УПЛ с командами, оказывающими интенсивное сопротивление. Дончане буквально не выдержали темп – это было заметно, они подсели. Но некоторые шаги Марино Пушича откровенно я не понял.

– Что вы имеете в виду?

– Это и замена Сикана, и замена Зубкова. Они вдвоем переигрывали своих оппонентов, были эффективны, а их снимают. Ни одна из замен не была удачной. Я понимаю, что "Шахтеру" в центре не хватало разрушителя, потому решили выпустить Степаненко. Однако "горнякам" нужна версия Тараса трехлетней давности.

– Ну, в матче с ПСВ у "Шахтера" было немало проблем именно в центральной зоне.

– Да, средняя линия сыграла хуже других. Красная была и Педро Энрике получил ее справедливо, но не думаю, что именно она стала ключевым фактором в этом поражении.

Если "Шахтер" позволяет наносить сопернику 35 ударов, из которых 18 летит в створ ворот, то о чем говорить? В УПЛ команды в среднем в плоскость пробивать четыре-пять раз – это очень большая нагрузка. Эти показатели говорят о неудачной игре центральных защитников и центральных полузащитников. Большинство ударов по воротам Потрошителя были со средней дистанции 18-20 метров.

У "Шахтера" не было игрока, который блокировал бы эти удары, никто не выходил на мяч, все рассчитывали на удачную игру вратаря. С таким подходом далеко не пойдешь.

– А как вам именно ПСВ в этом матче?

– Они играли просто, но интенсивно, выполнили немало кроссов, нанесли много ударов – и это принесло результат. Я видел их статистику и могу сказать, что с забиванием голов у них проблем не возникает, они нормально так отгружают практически в каждой игре.

ПСВ во втором тайме играл фактически в четыре нападающих и достиг своего. Этот матч нужно показать тренерскому штабу сборной Украины Сергею Реброву, где любят менять Довбика на Яремчука. В целом же ПСВ заслуженно победил.