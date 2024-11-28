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В Лиге Чемпионов определился первый клуб, который обеспечил себе участие в плей-офф
Шикарный результат
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield
В Лиге Чемпионов определился первый клуб, который обеспечил себе участие в плей-офф.
Английский "Ливерпуль" набрал в 5-ти играх 15 очков и таким образом гарантированно займёт в общей таблице место с 1-24.
УЕФА обновила таблицу, в которой пометила английский клуб участником плей-офф значком "Подтверждено место в плей-офф 1/16 финала или плей-офф с выбыванием"
"Интер", который занимает второе место, ещё не гарантировал плей-офф, поскольку, ПСЖ, находящийся на 25-м месте, в случае трёх побед подряд в оставшихся матчах может их опередить, если миланский клуб проиграет все 3 матча.
Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Реал" на "Энфилде" со счётом 2:0 и одержал 5 побед в 5-ти матчах. Видеообзор поединка смотрите на нашем сайте.
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