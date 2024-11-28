Шахтер установил клубный антирекорд в еврокубках

Мяч, забитый игроком ПСВ Рикардо Пепи на 90+5-й минуте, стал самым поздним решающим, пропущенным " Шахтером " в еврокубках на чужих полях в основное время игры.

Прежний антирекорд был установлен "горняками" 7 ноября 2012 года, когда нигерийский хавбек "Челси" Виктор Мозес принес победу своей команде на 90+4-й минуте матча группового раунда Лиги чемпионов - 3:2.

К слову, "Шахтер" пропустил решающий гол в компенсированное время уже 9-й раз. В четырех случаях оранжево-черные упускали победу, а в пяти – ничью.