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Но есть и позитив. Шахтер забил 100-й гол при Пушиче
Хоть и проиграли ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый гол "
78 мячей под руководством боснийского тренера горняки забили в чемпионатах Украины, 13 (с учетом гола Александра Зубкова) – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины.
Также стоит отметить, что сразу три голевых юбилея оформил Александр Зубков. Два личных, забив 30-й мяч в украинской карьере (ЧУ – 23, КУ – 1, ЕК – 4, СУ – 2), в том числе 20-й за "Шахтер" (ЧУ – 15, КУ – 1, ЕК – 4).
А, кроме того, стал автором 30-го гола наших клубов в гостевых матчах с командами из Нидерландов. 16 раз украинцы на выезде поражали ворота нидерландцев в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 11 – в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций.
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