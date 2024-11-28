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Но есть и позитив. Шахтер забил 100-й гол при Пушиче

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Хоть и проиграли ПСВ

Но есть и позитив. Шахтер забил 100-й гол при Пушиче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первый гол "Шахтера" в матче ЛЧ с ПСВ (2:3) стал 100-м для "горняков" при Марино Пушиче.

78 мячей под руководством боснийского тренера горняки забили в чемпионатах Украины, 13 (с учетом гола Александра Зубкова) – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины.

Также стоит отметить, что сразу три голевых юбилея оформил Александр Зубков. Два личных, забив 30-й мяч в украинской карьере (ЧУ – 23, КУ – 1, ЕК – 4, СУ – 2), в том числе 20-й за "Шахтер" (ЧУ – 15, КУ – 1, ЕК – 4).

А, кроме того, стал автором 30-го гола наших клубов в гостевых матчах с командами из Нидерландов. 16 раз украинцы на выезде поражали ворота нидерландцев в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 11 – в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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