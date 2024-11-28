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УЕФА объявила имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

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Кто получил награду?

УЕФА объявила имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Награда "Лучший игрок недели" в пятом раунде Лиге чемпионов досталась таланту немецкого "Байера" Флориану Виртцу.

Полузащитник отметился двумя голами и одной результативной передачей в матче против "Зальцбурга" (5:0).

Виртц обошел полузащитника "ПСВ" Малика Тилльмана, нападающего "Аталанты" Матео Ретеги и форварда "Атлетико" Хулиана Альвареса.

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