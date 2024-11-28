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УЕФА объявила имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
Кто получил награду?
Getty Images/Global Images Ukraine
Награда "Лучший игрок недели" в пятом раунде Лиге чемпионов досталась таланту немецкого "Байера" Флориану Виртцу.
Полузащитник отметился двумя голами и одной результативной передачей в матче против "Зальцбурга" (5:0).
1st: Florian Wirtz— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 28, 2024
2nd: Malik Tillman
3rd: Mateo Retegui
4th: Julián Alvarez
Another Player of the Week award for Wirtz! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/WnrBOOd7DY
Виртц обошел полузащитника "ПСВ" Малика Тилльмана, нападающего "Аталанты" Матео Ретеги и форварда "Атлетико" Хулиана Альвареса.
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