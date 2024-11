УЕФА объявила имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Награда "Лучший игрок недели" в пятом раунде Лиге чемпионов досталась таланту немецкого "Байера" Флориану Виртцу.

Полузащитник отметился двумя голами и одной результативной передачей в матче против "Зальцбурга" (5:0).

1st: Florian Wirtz

2nd: Malik Tillman

3rd: Mateo Retegui

4th: Julián Alvarez



Another Player of the Week award for Wirtz! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/WnrBOOd7DY