Пушич: Сначала была прекрасная игра, но после красной карточки все пошло плохо

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал поражение от ПСВ (2:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.

– Как получилось, что после красной карточки все пошло нехорошо?

– Да, сначала была прекрасная игра, но после красной карточки все пошло плохо – и это меня очень разозлило. Если у тебя на одного человека меньше, это тяжело. Наш голкипер очень хорошо работал, показал отличную игру, но потом, когда мы получили гол с невозможного угла, я сказал своей команде, что им следует использовать эмоции стадиона. Но это также помогло ПСВ. Мои игроки сделали все, что могли, бились до самого конца, но удаление – это то, что изменило игру.

– Что вы подумали в момент удаления?

– Ну, конечно, сначала в нашей игре все шло хорошо, но я знаю, что матч длится долго, и, несмотря на то, что у нас осталось 10 футболистов на поле, все равно нужно продолжать играть. Да, соперник постоянно давил, особенно с флангов – они известны этим, хорошей фланговой игрой. Это также та команда, строящая свои атаки из глубины, и нам следовало найти баланс. Мы готовились к этому, тренировались и наконец-то смогли забить очень хорошие голы. Было много пространства в центре поля, и я считаю, что в середине матча мы тоже очень хорошо играли. И, подытоживая, скажу, что это была хорошая игра, но эта красная карточка… Если меня еще о ней спросят, то будет много эмоций. Конечно, это тяжело.

– Каким был план на матч? Вы ожидали, что будет такая игра с ПСВ?

– Вперед мы, конечно, никогда точно не знаем, но с нашей командой люди еще не так хорошо знакомы: мы показали хорошую игру, и в прошлом сезоне мы демонстрировали, на что способны, но уже неуместно об этом говорить. Может, в нашей команде не очень известные игроки, но они себя показывают в игре очень хорошо, вы сами это видите. И я постоянно горжусь ими, потому что мои игроки очень сильно стараются.

– Дмитрий Ризнык очень хорошо сыграл. Вы можете что-нибудь сказать о его игре?

– Меня поразила игра всех футболистов, всех. И я всегда говорю своим игрокам: команда делает индивидуально лучше игроков, а не наоборот. И все они были на очень высоком уровне.