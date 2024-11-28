Ризня в Эйндховене. Акценты зрителя на игре ПСВ с Шахтером

Согласен, свести все к беспримерному (и увы, как оказалось, бесполезному) подвигу вратаря было бы слишком примитивно. Но и вы согласитесь: самое яркое, что мы увидели вчера в Эйндховене, несмотря на пять голов - это была игра Ризныка. А здесь расставляют акценты. Вам хочется и других? Их есть у меня.

Мы играли против лучшей команды Нидерландов и середняка Лиги чемпионов. Сегодняшние реалии таковы, что этого статуса достаточно для того чтобы ожидать очередного поражения. “Шахтер” сумел приятно удивить. И во власти этого очарования мы находились целых три четверти матча. Но четвертая решительно его перечеркнула.

Кто-то где-то написал: мол, “Шахтер” проиграл, но ему есть и чем гордиться. Это Ризныку есть чем гордиться, а команде есть чего стыдиться. Счета голевых моментов 0:11 в последние пол-тайма. Такое впечатление, что у нас удалили сразу нескольких игроков. А отдувался за всех один вратарь. Что в это время делали остальные?

Игра была не просто зрелищной - она завораживала и не отпускала. Норма голевых моментов была выполнена еще до перерыва, а всего их насчитал (на взгляд зрителя, не эксперта) не менее двух десятков! Печально, что доля команды Пушича составила в итоге не более 25% от этого числа.

Удвоив счет в свою пользу, “Шахтер” после этого удерживал его более полного тайма. Но таки-упустил победу, получив три гола за восемь минут. Пепи принес успех ПСВ уже перед самым финальным свистком - причем ровно на исходе последней компенсированной минуты. Даже к судье не придерешься при желании.

Формально мы проиграли в этот короткий финишный отрезок поединка. Но разве к этому не шло практически все время игры в меньшинстве? И Ризнык, в конце концов, тоже не всемогущий - когда-то он должен был дрогнуть. И без того вошел в историю с рекордом сэйвов.

Получилось, что до удаления мы играли с соперником на равных (мой счет моментов - 5:5), а после - обнажилась суровая правда, ПСВ имел колоссальное преимущество. Не знаю, как сложилось бы дальше, не будь грубого фола Педро Энрике. Но очевидным было то, что хозяева поля идут ва-банк, тогда как мы намерены защищаться.

Исходя из нехитрой формулы “три момента - гол” (которая еще как работает - проверено более чем десятилетием), второй мяч “Шахтера” стал даже небольшим перебором, тогда как соперник “наиграл” на все полновесные пять. Как в том анекдоте: извините, но это таки мой сон - насчитал как насчитал.

Именно. Во второй половине второго тайма бурный натиск ПСВ попросту стер из памяти все наши претензии на благоприятный результат. И да, стараюсь не кивать в сторону тренеров, но тут вынужден согласиться со многими: в ощутимой степени этому способствовали замены Пушича. По факту они ослабили игру команды.

Что касаемо неудаления Тильмана за фол на Сикане на 51-й минуте, при 2:0 в нашу пользу. Сам пылал благородным гневом по этому поводу, но, наученный богатым горьким опытом, привычно обратился к профессионалу. И мнение коллеги Юстаса таково: “Все-таки нет. По касательной. И открытой ноги не было”.

Видимо, приблизительно так же рассуждал и немецкий видеоасситент рефери Данкерт. Не вижу причин не доверять его профессионализму. А это лишает нас последней иллюзии несправедливости результата. Заслужили мы его, заслужили.

О феномене Ризныка. Откровенно говоря, именно в этом сезоне не припомню за ним каких-то особенно ярких игр. Так, аккуратно, но не более. Или память таки-подводит? Но тут - как прорвало! Из официальных полутора десятка сэйвов, доложу я вам, на мой взгляд, только парочка не дотягивает до реально опасных моментов.

Что это значит? Чертова дюжина сэйвов - да ни один футболист и никогда, с тех пор как веду эти подсчеты, не участвовал так часто в ключевых, важнейших эпизодах матча. И близко даже. Прибавьте тот факт, что счет в поединке был открыт после начатой им же атаки. Это уже сплошная и форменная Ризня какая-то!!!

Каюсь, уже вертелось в голове "Різник робить різницю". Но и ему ничто человеческое не чуждо: первый мяч ПСВ он фактически занес в свои ворота, причем в ближнем углу, застигнутый врасплох штрафным ударом. Что удвоило силы атаки и деморализовало оборону. Голевые шансы у хозяев поля стали появляться вдвое чаще прежнего.

Кипер еще что-то тянул, но все завершилось логичным триумфом атакующих. Онлайны матчей "Шахтера" приучили нас к тому, что фамилия стража ворот "Шахтера" автоматически переводится как "потрошитель". И Дмитро добросовестно расправился со львиной долей ударов соперников, но выпотрошили в итоге все-таки не их.

А как вам такие цифры? Из шестнадцати зачетных эпизодов у наших ворот три привели к их взятию, а ВСЕ остальные угрозы нейтрализовал Ризнык! То есть, ни одного промаха ПСВ. А из пяти наших - два гола и три удара мимо. Кто-нибудь знает фамилию их вратаря?

Среди прочих участников эйндховенской Ризни наилучший показатель у Бакайоко - для сравнения, всего-то пять ключевых эпизодов игры. Помимо него, у нас выделил бы Зубкова и Коноплю - но только до перерыва. У них - авторов голов: Тильмана и вышедшего на замену Пепи. Никто из этой четверки не "засветился" более трех раз.

Если бы я был нейтральным любителем Игры, то однозначно порадовался бы тому, что выиграл Футбол. Мои симпатии несомненно были бы на стороне тех, кто должен отыграть фору и ради этого смело выпускает нападающих вместо защитников. А численное превосходство - это часть игры, та же награда за смелость и активность.

Но я болел за наших. И потому огорчен никак не менее вашего. Расхожее "выигрывает команда, а проигрывает тренер", как по мне, рассчитано на самых недалеких из болельщиков. Но похоже, что в этот раз в их дружные сплоченные ряды затесался и автор этих строк, то и дело нахально претендующий на оригинальность.

До сих пор так и не понял, каков же он на самом деле - "пушистый" футбол. Но с классическим "Шахтером" общего у него не так уж и много. И если бы вчера не Ризнык, боюсь представить, какие волны бушевали бы в ваших комментариях. Ведь после 70-й минуты, по большому счету, оно так и смотрелось: один за всех, и все на одного.

Фото - UA-Футбол