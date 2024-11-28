"Напуганный". Легенда Реала раскритиковал игру Мбаппе в матче с Ливерпулем

Вчера "Реал" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2. Бывший игрок "сливочных" Гути не остался в стороне от ужасной игры Килиана Мбаппе, который не реализовал пенальти в этом матче и все никак не может найти себя в мадридском клубе.

"Я думаю, что Мбаппе, очевидно, не справился с задачей. Такова реальность. Мы все хотели бы знать, что не так с Мбаппе. Он выглядит неуверенным в себе, застенчивым. За мгновение до того, как он исполнял пенальти, он выглядел напуганным В этом смысле он, безусловно, не доволен своей игрой и хочет чего-то большего. Добавьте к этому тот факт, что мадридские болельщики ждали его с большим нетерпением и что он вышел из своего "мыльного пузыря" в "ПСЖ", где у него все было под контролем. Теперь Мбаппе пришел в другую команду, где ему, несомненно, придется конкурировать с великими игроками, чтобы стать лучшим, и все это стоит денег. И футболка "Реала" стоит... и это нормально. Трудно подумать, что игрок может так быстро адаптироваться к такому клубу, как "Реал Мадрид", где играть очень сложно", - цитирует Гути Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 18 матчей, где отметился 9 голами и 2 ассистами.