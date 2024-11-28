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"Напуганный". Легенда Реала раскритиковал игру Мбаппе в матче с Ливерпулем

Лига Чемпионов
Обновлено

Француз переживает очень сложный период своей карьеры

"Напуганный". Легенда Реала раскритиковал игру Мбаппе в матче с Ливерпулем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Реал" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2. Бывший игрок "сливочных" Гути не остался в стороне от ужасной игры Килиана Мбаппе, который не реализовал пенальти в этом матче и все никак не может найти себя в мадридском клубе.

"Я думаю, что Мбаппе, очевидно, не справился с задачей. Такова реальность. Мы все хотели бы знать, что не так с Мбаппе. Он выглядит неуверенным в себе, застенчивым. За мгновение до того, как он исполнял пенальти, он выглядел напуганным В этом смысле он, безусловно, не доволен своей игрой и хочет чего-то большего. Добавьте к этому тот факт, что мадридские болельщики ждали его с большим нетерпением и что он вышел из своего "мыльного пузыря" в "ПСЖ", где у него все было под контролем. Теперь Мбаппе пришел в другую команду, где ему, несомненно, придется конкурировать с великими игроками, чтобы стать лучшим, и все это стоит денег. И футболка "Реала" стоит... и это нормально. Трудно подумать, что игрок может так быстро адаптироваться к такому клубу, как "Реал Мадрид", где играть очень сложно", - цитирует Гути Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 18 матчей, где отметился 9 голами и 2 ассистами.

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Гути Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.11.2024 в 18:17
мбаппу на мыло!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
28.11.2024 в 18:17
мбаппу на мыло!
Ответить
0
1

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