Скауты Реала следили за центрбеком Болоньи в матче Лиги чемпионов

Представители скаутского отдела мадридского "Реала" присутствовали на матче пятого тура Лиги чемпионов между "Болоньей" и "Лиллем" (1:2). Известно, что специалисты следили за центральным защитником итальянского клуба.

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Авторитетный журналист Руди Галетти сообщил, что "Реал" рассматривает вариант с возможным подписанием 26-летнего колумбийского защитника Джона Лукуми, который вчера отметился забитым мячом в ворота французского клуба.

Как известно, мадридский гранд стремится усилить линию обороны в ближайшее время, а защитник "Болоньи" может стать одним из доступных вариантов в зимнее трансферное окно. Итальянцы готовы рассмотреть возможность его ухода, если им поступит серьезное трансферное предложение.

Напомним, что туринский "Ювентус" тоже следит за Джоном Лукуми.

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В этом сезоне 26-летний колумбиец провел 14 матчей за "Болонью" во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом. По версии известного сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.