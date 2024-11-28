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Тренер сборной Испании уверяет, что не стоит раньше времени сбрасывать со счета Реал в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Мадридцы неоднократно доказывали, что умеют выходить из сложных ситуаций

Тренер сборной Испании уверяет, что не стоит раньше времени сбрасывать со счета Реал в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" находится под жесткой критикой за свои выступления в Лиге чемпионов. Сейчас команда Карла Анчелотти занимает 24-е место с 6 очками в активе, а их попадание в восьмерку лучших остается под вопросом. Впрочем, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте уверяет, что "Реал" еще может исправить ситуацию в свою пользу.

"Сейчас не время что-то анализировать. Я хочу, чтобы все испанские команды побеждали, проходили весь путь и побеждали в финалах. Впереди еще долгий путь, а "Реал Мадрид" - великий клуб, и я уверен, что ему еще есть что сказать в этом соревновании", - цитирует слова Луиса де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Отметим, что в Лиге чемпионов "сливочным" осталось сыграть с "Аталантой" (на выезде), "Зальцбургом" (дома) и "Брестом" (на выезде).

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Реал (Мадрид) Луис де ла Фуэнте
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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