Тренер сборной Испании уверяет, что не стоит раньше времени сбрасывать со счета Реал в Лиге чемпионов

"Реал" находится под жесткой критикой за свои выступления в Лиге чемпионов. Сейчас команда Карла Анчелотти занимает 24-е место с 6 очками в активе, а их попадание в восьмерку лучших остается под вопросом. Впрочем, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте уверяет, что "Реал" еще может исправить ситуацию в свою пользу.

"Сейчас не время что-то анализировать. Я хочу, чтобы все испанские команды побеждали, проходили весь путь и побеждали в финалах. Впереди еще долгий путь, а "Реал Мадрид" - великий клуб, и я уверен, что ему еще есть что сказать в этом соревновании", - цитирует слова Луиса де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Отметим, что в Лиге чемпионов "сливочным" осталось сыграть с "Аталантой" (на выезде), "Зальцбургом" (дома) и "Брестом" (на выезде).