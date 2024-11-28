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Есть ли Ризнык? УЕФА удивил командой недели Лиги чемпионов. Фото

Лига Чемпионов
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Есть ли Ризнык? УЕФА удивил командой недели Лиги чемпионов. Фото

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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УЕФА удивил командой недели Лиги чемпионов.

В символическую сборную 5-го тура Лиги Чемпионов попали:

Вратарь: Келлехер ("Ливерпуль")

Защитники: Бенсебайни ("Боруссия Д"), Ким ("Бавария"), Кубарси ("Барселона"), Тимбер ("Арсенал")

Полузащитники: Крунич ("Црвена Звезда"), Тилман ("ПСВ"), Виртц ("Байер"), Мак Аллистер ("Ливерпуль")

Нападающие: Альварес ("Атлетико"), Ретеги ("Аталанта").

Украинский голкипер "Шахтёра" Дмитрий Ризнык, несмотря на 15 сделанных сейвов в матче против "ПСВ" не попал в сборную.

Куивин Келлехер отстоял сухой матч против "Реала" и отбил пенальти Мбаппе.

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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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