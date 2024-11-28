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Есть ли Ризнык? УЕФА удивил командой недели Лиги чемпионов. Фото
Попали сильнейшие
Фото: ФК Шахтар Донецьк
УЕФА удивил командой недели Лиги чемпионов.
В символическую сборную 5-го тура Лиги Чемпионов попали:
Вратарь: Келлехер ("Ливерпуль")
Защитники: Бенсебайни ("Боруссия Д"), Ким ("Бавария"), Кубарси ("Барселона"), Тимбер ("Арсенал")
Полузащитники: Крунич ("Црвена Звезда"), Тилман ("ПСВ"), Виртц ("Байер"), Мак Аллистер ("Ливерпуль")
Нападающие: Альварес ("Атлетико"), Ретеги ("Аталанта").
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Украинский голкипер "Шахтёра" Дмитрий Ризнык, несмотря на 15 сделанных сейвов в матче против "ПСВ" не попал в сборную.
Куивин Келлехер отстоял сухой матч против "Реала" и отбил пенальти Мбаппе.
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