Есть ли Ризнык? УЕФА удивил командой недели Лиги чемпионов. Фото

УЕФА удивил командой недели Лиги чемпионов.

В символическую сборную 5-го тура Лиги Чемпионов попали:

Вратарь: Келлехер ("Ливерпуль")

Защитники: Бенсебайни ("Боруссия Д"), Ким ("Бавария"), Кубарси ("Барселона"), Тимбер ("Арсенал")

Полузащитники: Крунич ("Црвена Звезда"), Тилман ("ПСВ"), Виртц ("Байер"), Мак Аллистер ("Ливерпуль")

Нападающие: Альварес ("Атлетико"), Ретеги ("Аталанта").

Introducing your Team of the Week! ????@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/es4hrs6sCp