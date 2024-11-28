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Федецкий: Наверняка горняки сами не ожидали, что будут выигрывать 2:0 за пять минут до конца игры

Лига Чемпионов
Обновлено

И снова возвращаемся к матчу с ПСВ

Федецкий: Наверняка горняки сами не ожидали, что будут выигрывать 2:0 за пять минут до конца игры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" Артем Федецкий прокомментировал поражение "горняков" от ПСВ (2:3) в Лиге чемпионов.

– Не сказал бы, что шокирован результатом в целом. Скорее концовкой матча. Ребята смогли удивить, забили неплохие два мяча молодца. И в конце, наверное, все же удаление помогло ПСВ.

- Вот это удаление стало следствием чего – ситуативной ошибки Педро Энрике или постоянного давления ПСВ, заставившее бразильца так сфолить?

- Несколько факторов. Вы видели, как ПСВ играл. Они даже когда забили сначала один, потом второй мяч, все равно пытались вырвать победу. Нидерландские команды такие - видели же, что "Фейеноорд" сделал с "Манчестер Сити", три мяча отыграли. Это нидерландский стиль такой – играть до конца, до последней минуты.

К сожалению, такое случается. Жаль, потому что та победа много могла дать на будущее. Все же удаление стало ключевым фактором, и об этом сказал Петер Бос, главный тренер ПСВ. Что если бы не удаление, им даже не удалось бы вничью сыграть.

- Чего "Шахтеру" не хватило, чтобы удержать нужный результат в меньшинстве?

- Ну смотрите, когда удаляют одного игрока, нужно играть немного компактнее, больше делать черновую работу. Поскольку когда на одного игрока меньше, территориальное преимущество переходит на сторону соперника. Надо больше двигаться.

Не думаю, что "Шахтер" физически не готов. Чуть-чуть не доиграли, где-то не успели подстраховать. На таком уровне гандикап в минус один гол – это уже непросто. Тем более, как сказал выше, нидерландские команды всегда играют до конца.

Понимаю психологическое состояние игроков "Шахтера" Если бы им предлагали ничью к матчу, они бы согласились. А так наверняка сами не ожидали, что будут выигрывать 2:0 за пять минут до конца игры. За это мы любим футбол, что он может быть довольно непредсказуемым.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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