Шаран: После замена Сикана на Эгиналду Шахтер играл не вдесятером, а в девятером

Известный украинский тренер Владимир Шаран раскритиковал замены, который сделал главный тренер " Шахтера " Марино Пушич в матче Лиги чемпионов с ПСВ (2:3).

– Всё, казалось бы, шло к тому, что донецкая команда доведёт матч до победы, однако ситуацию на поле с ног на голову перевернул пропущенный на 87-й минуте мяч.

– Забив первый мяч, у команды-соперницы обычно появляется больше энергии, растут крылья. И трибуны подгоняют её вперёд, чтобы отыграться. Так и получилось. Отличный удар с средней дистанции на 90-й минуте оказался таким, что Ризнник не мог выручить. Ну а затем был третий гол, когда, прижимая украинскую команду, в ПСВ играли практически все нападающие.

– Что кроме упомянутых ситуаций с минусом бросилось вам в глаза в игре горняков в Эйндховене?

– Не хотелось бы сейчас критиковать тренерский штаб и главного тренера "Шахтёра", но замена Сикана была необоснованной. Потому что после неё "Шахтёр" играл не вдесятером, а в девятером. Я имею в виду Эгиналду. Он не смог зацепиться за мяч, и, учитывая его невысокий рост, проиграл все воздушные дуэли. Комментаторы хотя и говорили, что он здорово играет головой, но я этого почему-то не увидел. Да и в отборе было не так отработано, как того требовала ситуация перед вторым пропущенным мячом. Нужно было агрессивнее встречать игрока ПСВ Тилльмана. Я внимательно следил за действиями Эгиналду. Он просто бегал по полю в среднем темпе и никакой пользы не принёс. Считаю, что его появление в игре было ошибкой. Я понимаю, что Сикан, возможно, уже подводил его физический состояние и он по какой-то причине продолжать игру не мог, но повторюсь: замена на Эгиналду была необоснованной.