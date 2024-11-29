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Арне Слот отшутился относительно сравнения Райана Гравенберха с легендой Реала
Тренер на позитивной ноте завершил пресс-конференцию
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду "Ливерпуль" обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:0. Вскоре после игры в конференц-зале появился наставник "красных" Арне Слот, где голландец ответил на несколько вопросов.
Один из журналистов поинтересовался, не станет ли Райан Гравенберх следующим Тони Кроосом. 46-летний тренер удивил присутствующих своим ответом: "Нет, потому что он голландец, а не немец", - смеялся Арне Слот. После этих слов тренера журналисты разразились смехом. Через мгновение нидерландский специалист закончил конференцию и вышел из комнаты.
'No because he's DUTCH and he's not German!' | Arne Slot asked if Ryan Gravenberch can be the next Toni Kroos pic.twitter.com/XcT1YOWzUF— BeanymanSports (@BeanymanSports) November 27, 2024
Отметим, что Райан Гравенберх сыграл в этом сезоне 17 матчей и отметился одним ассистом.
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