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Арне Слот отшутился относительно сравнения Райана Гравенберха с легендой Реала

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Тренер на позитивной ноте завершил пресс-конференцию

Арне Слот отшутился относительно сравнения Райана Гравенберха с легендой Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду "Ливерпуль" обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:0. Вскоре после игры в конференц-зале появился наставник "красных" Арне Слот, где голландец ответил на несколько вопросов.

Один из журналистов поинтересовался, не станет ли Райан Гравенберх следующим Тони Кроосом. 46-летний тренер удивил присутствующих своим ответом: "Нет, потому что он голландец, а не немец", - смеялся Арне Слот. После этих слов тренера журналисты разразились смехом. Через мгновение нидерландский специалист закончил конференцию и вышел из комнаты.

Отметим, что Райан Гравенберх сыграл в этом сезоне 17 матчей и отметился одним ассистом.

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Тони Кроос Наполи Джованни Симеоне Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Арне Слот Райан Гравенберх
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Источник:
BeanymanSports
Опубликовал: Александр Гресь
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