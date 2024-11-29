Федецкий: Шансы Шахтера в ЛЧ? В Европе выходят и играют в футбол, а мы шансы считаем

Бывший игрок " Шахтера " Артем Федецкий оценил шансы горняков на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что у "горняков" 4 очка после 5 туров, сейчас команда находится в зоне вылета.

- Как оцените теперь шансы "Шахтера" пробиться в следующий этап соревнований, учитывая, что впереди матч с "Баварией", например?

– Не надо смотреть на соперников. Кто-то скажет, что "Шахтер" – молодая команда, но если брать глобально, то "Шахтер" – опытная команда уже. Конечно, есть другие факторы. Много сил тратится на дорогу, это не то восстановление, которое должно быть. Ну, но исходим из тех реалий, что есть.

Поэтому, несмотря на соперников, им нужно спокойно играть, не смотреть – выйдем или не выйдем, а просто играть. Потому что у нас другой менталитет, у украинских команд. Мы думаем, где-то в голове просчитываем, что будет дальше, если не выйдем, тех обыграем или не обыграем. А большинство команд Европы и практически все играют от игры к игре. Выходят и играют.

И потому им нужно будет попробовать так же. В настоящее время, когда в стране война, думать об Украине, что они играют для наших защитников прежде всего. Ибо наши ребята также их смотрят и переживают за них.

Конечно, нужно кайфовать от этого момента, отдавать всего себя на футбольном поле. Не каждый день играешь против таких соперников как "Бавария", на таких стадионах. Поэтому болеть нужно и за "Динамо", и за "Шахтер", потому что это наши украинские клубы, которые хотят себя как можно лучше проявить на евроарене.