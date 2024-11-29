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Звездный полузащитник Реала отреагировал на поражение от Ливерпуля

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Хавбек выложил короткое сообщение в соцсетях

Звездный полузащитник Реала отреагировал на поражение от Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный полузащитник мадридского "Реала" отреагировал на поражение от "Ливерпуля" (2:0) в матче пятого тура Лиги чемпионов. 21-летний английский хавбек выложил сторис в Instagram со следующей подписью.

"Несмотря на прогресс, мы все еще остаемся позади. Это был действительно неудачный матч и результат, несмотря на блестящий уровень соперника. Я должен поблагодарить и извиниться перед всеми мадридистами, которые следовали за нами в Англию. Нет смысла сосредотачиваться на том, что мы больше не можем изменить, поэтому мы должны держаться вместе и подталкивать друг друга к следующему важному этапу. Hala Madrid Siempre!".

Звездный полузащитник Реала отреагировал на поражение от Ливерпуля - изображение 1
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Добавим, что на данный момент "Реал" находится на 24-м месте в общей турнирной таблице Лиги чемпионов с шестью набранными очками после пяти сыгранных туров.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
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