Звездный полузащитник Реала отреагировал на поражение от Ливерпуля

Звездный полузащитник мадридского "Реала" отреагировал на поражение от "Ливерпуля" (2:0) в матче пятого тура Лиги чемпионов. 21-летний английский хавбек выложил сторис в Instagram со следующей подписью.

"Несмотря на прогресс, мы все еще остаемся позади. Это был действительно неудачный матч и результат, несмотря на блестящий уровень соперника. Я должен поблагодарить и извиниться перед всеми мадридистами, которые следовали за нами в Англию. Нет смысла сосредотачиваться на том, что мы больше не можем изменить, поэтому мы должны держаться вместе и подталкивать друг друга к следующему важному этапу. Hala Madrid Siempre!".