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Ризнык - о поражении ПСВ: Какое-то полное опустошение и бессилие, черная яма
Кипер выдал выдающийся матч, но Шахтер все равно проиграл
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Голкипер "
– Дмитрий, в матче с ПСВ ты установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов – на твоем счету их 15. Что это для тебя значит?
– Ну, рекорд-то я побил, но мы не получили того результата, которого хотелось бы. В приоритете командные цели, то есть следовало выигрывать этот матч, а затем уже идут индивидуальные достижения. Поэтому лично мне это приятно, но все очень разочарованы, что команда не выиграла.
– Но о чем ты думаешь после каждого важного сейва? Какие рассуждения?
– Да особенно никаких. Каждый сейв дает уверенность команде, поэтому работаю, на все сто выкладываюсь. Даю уверенность команде.
– Этот матч был полон разных эмоций: очень уверенная игра "Шахтера", но, к сожалению, завершением стало болезненное поражение. О чем ты думал после финального свистка?
– Знаете, это какое-то полное опустошение, черная яма, куда ты провалился на таком закрытом стадионе, при таком шуме. Только опустошение и бессилие.
– Последние минуты матча стали решающими. Что, по твоему мнению, повлекло за собой поражение – то, что команда осталась играть в меньшинстве, или потеря концентрации? Может быть, что-то другое?
– Сложно сказать, что именно. И первый гол дал уверенность ПСВ – они начали бежать вперед, их гнали трибуны, да и мы уже немного подсели в конце. Но на таком уровне так играть даже в меньшинстве нельзя.
– Видели, что после матча тебя поддержали Андрей Пятов и Раймонд ван дер Гоув. В свое время эти вратари достигали больших результатов в еврокубковых соревнованиях, пока они вас тренируют. Что они говорили тебе, что ты вынес?
- Да, конечно, все поддержали и сказали, что это футбол, что такое происходит. Для меня это тоже, хоть и горький, но опыт. Надо становиться только сильнее, двигаться вперед и работать.
– Уже несколько дней прошло после матча. Как справляешься с эмоциями после столь тяжелых поражений?
– Просто нужно отвлечься немного от этого, проводить время с семьей. Сейчас ко мне приехала семья, сын, поэтому он мне не дает расстраиваться.
– Как тебя семья поздравила с рекордом?
– Да как, сказали: "Ты – молодец! Но плохо, что проиграли".
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