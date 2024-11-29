Ризнык - о поражении ПСВ: Какое-то полное опустошение и бессилие, черная яма

Голкипер " Шахтера " Дмитрий Резник рассказал о матче Лиги чемпионов с ПСВ (2:3) и собственном рекорде по количеству сейвов в ЛЧ.

– Дмитрий, в матче с ПСВ ты установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов – на твоем счету их 15. Что это для тебя значит?

– Ну, рекорд-то я побил, но мы не получили того результата, которого хотелось бы. В приоритете командные цели, то есть следовало выигрывать этот матч, а затем уже идут индивидуальные достижения. Поэтому лично мне это приятно, но все очень разочарованы, что команда не выиграла.

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– Но о чем ты думаешь после каждого важного сейва? Какие рассуждения?

– Да особенно никаких. Каждый сейв дает уверенность команде, поэтому работаю, на все сто выкладываюсь. Даю уверенность команде.

– Этот матч был полон разных эмоций: очень уверенная игра "Шахтера", но, к сожалению, завершением стало болезненное поражение. О чем ты думал после финального свистка?

– Знаете, это какое-то полное опустошение, черная яма, куда ты провалился на таком закрытом стадионе, при таком шуме. Только опустошение и бессилие.

– Последние минуты матча стали решающими. Что, по твоему мнению, повлекло за собой поражение – то, что команда осталась играть в меньшинстве, или потеря концентрации? Может быть, что-то другое?

– Сложно сказать, что именно. И первый гол дал уверенность ПСВ – они начали бежать вперед, их гнали трибуны, да и мы уже немного подсели в конце. Но на таком уровне так играть даже в меньшинстве нельзя.

– Видели, что после матча тебя поддержали Андрей Пятов и Раймонд ван дер Гоув. В свое время эти вратари достигали больших результатов в еврокубковых соревнованиях, пока они вас тренируют. Что они говорили тебе, что ты вынес?

- Да, конечно, все поддержали и сказали, что это футбол, что такое происходит. Для меня это тоже, хоть и горький, но опыт. Надо становиться только сильнее, двигаться вперед и работать.

– Уже несколько дней прошло после матча. Как справляешься с эмоциями после столь тяжелых поражений?

– Просто нужно отвлечься немного от этого, проводить время с семьей. Сейчас ко мне приехала семья, сын, поэтому он мне не дает расстраиваться.

– Как тебя семья поздравила с рекордом?

– Да как, сказали: "Ты – молодец! Но плохо, что проиграли".