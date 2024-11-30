Все не так плохо. Вирт, говоря о поражении Шахтера от ПСВ, процитировал Клоппа

Бывший вратарь " Шахтера " Юрий Вирт высказался относительно поражения "горняков" в матче Лиги чемпионов против ПСВ (2:3).

"Поверьте мне, это очень досадное поражение. Но у "Шахтера" остаются шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому я вообще не вижу проблем. "Горняки" показали хорошую игру, но где-то "не довезли" до нужного результата. Знаете, я могу процитировать меткие слова Юргена Клоппа: "Мы все прекрасно понимаем, что 98% успеха в футболе – это научиться справляться с неудачами, уметь улыбаться и получать удовольствие от игры на следующий день после поражения".

В поражении от ПСВ нет ничего критического. Да, она досадная, но команда показала очень хороший футбол. Надо поднять голову и работать дальше. Скоро решающие матчи в Лиге чемпионов, не нужно зацикливаться на этой неудаче, а сделать анализ и с улыбкой продолжать работать", – сказал Вирт.