Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У меня нет сомнений": Анчелотти ответил, дойдет ли Реал до финала Лиги чемпионов 2024/2025
Очень уверенно сказал
Getty Images/Global Images Ukraine
Главного тренера “Реала” Карло Анчелотти спросили, как далеко сможет “Реал” зайти в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Итальянец ответил уверенно.
"У меня нет сомнений: "Реал" Мадрид будет в финале Лиги чемпионов следующего мая в Мюнхене", - сказал Анчелотти.
За пять туров текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Реал" набрал шесть очков из 15 возможных. В частности, в прошлую среду проиграл "Ливерпулю" в гостях со счетом 0:2.
Сейчас сливочные идут на 24 месте в турнирной таблице. Это последняя позиция, дающая право сыграть в стыковых матчах за выход в плей-офф.
Впереди у мадридцев запланированы еще три встречи в еврокубках. 10 декабря "Реал" сыграет против "Аталанты" в Италии, 22 января – против "Зальцбурга" в Мадриде и 29 января с "Брестом" во Франции.
Популярное сейчас
- Сенсационная победа Кобина, Лунин и Довбик среди лучших и новый тренер Лестера. Главные новости за 29 ноября
- Женская сборная Украины с разгромным счетом уступила на старте Евро-2024
- CNN рассказал о мирном плане команды Трампа, который предусматривает снятие санкций с России
- Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Переход защитника Ворсклы в клуб МЛС находится на грани срыва