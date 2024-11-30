"У меня нет сомнений": Анчелотти ответил, дойдет ли Реал до финала Лиги чемпионов 2024/2025

Главного тренера “Реала” Карло Анчелотти спросили, как далеко сможет “Реал” зайти в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Итальянец ответил уверенно.

"У меня нет сомнений: "Реал" Мадрид будет в финале Лиги чемпионов следующего мая в Мюнхене", - сказал Анчелотти.

За пять туров текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Реал" набрал шесть очков из 15 возможных. В частности, в прошлую среду проиграл "Ливерпулю" в гостях со счетом 0:2.

Сейчас сливочные идут на 24 месте в турнирной таблице. Это последняя позиция, дающая право сыграть в стыковых матчах за выход в плей-офф.

Впереди у мадридцев запланированы еще три встречи в еврокубках. 10 декабря "Реал" сыграет против "Аталанты" в Италии, 22 января – против "Зальцбурга" в Мадриде и 29 января с "Брестом" во Франции.