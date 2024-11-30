  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Президент Ла Лиги обвиняет звезду Реала в популяризации пиратства
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ла Лиги обвиняет звезду Реала в популяризации пиратства

Лига Чемпионов

Он сам такого не ожидал

Президент Ла Лиги обвиняет звезду Реала в популяризации пиратства

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги обвиняет звезду "Реала" в популяризации пиратства.

Глава испанской лиги Хавьер Тебас обвинил нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в пиратстве. По информации Abola, бразилец опубликовал сторис в социальных сетях с анонсом матча "Ливерпуль – Реал". Транслятором он поставил TNT Sports, который показывает турнир в Бразилии.

Тебас заявил, что футболист был в Мадриде, когда размещал сторис и это пиратство, поскольку для просмотра TNT Sports нужно использовать VPN или пользоваться пиратским просмотром.

"Если футболист был в Мадриде, и я верю, что был в Мадриде – то это пиратство. Доступ к контенту Лиги Чемпионов в Испании должен быть через Movistar.

Для этого придется использовать VPN. Это выходит из сферы Movistar. Мы общаемся, чтобы в следующий раз не допустим пиратства", - сказал президент.

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов со счётом 2:0. Винисиус Жуниор пропускал этот матч из-за травмы.

По теме
yellow-arrow
"У меня нет сомнений": Анчелотти ответил, дойдет ли Реал до финала Лиги чемпионов 2024/2025
yellow-arrow
Все не так плохо. Вирт, говоря о поражении Шахтера от ПСВ, процитировал Клоппа
yellow-arrow
Ризнык - о поражении ПСВ: Какое-то полное опустошение и бессилие, черная яма
Хавьер Тебас Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ABola
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости