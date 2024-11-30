Президент Ла Лиги обвиняет звезду "Реала" в популяризации пиратства.

Глава испанской лиги Хавьер Тебас обвинил нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в пиратстве. По информации Abola, бразилец опубликовал сторис в социальных сетях с анонсом матча "Ливерпуль – Реал". Транслятором он поставил TNT Sports, который показывает турнир в Бразилии.

Тебас заявил, что футболист был в Мадриде, когда размещал сторис и это пиратство, поскольку для просмотра TNT Sports нужно использовать VPN или пользоваться пиратским просмотром.

"Если футболист был в Мадриде, и я верю, что был в Мадриде – то это пиратство. Доступ к контенту Лиги Чемпионов в Испании должен быть через Movistar. Для этого придется использовать VPN. Это выходит из сферы Movistar. Мы общаемся, чтобы в следующий раз не допустим пиратства", - сказал президент.

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов со счётом 2:0. Винисиус Жуниор пропускал этот матч из-за травмы.