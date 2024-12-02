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Главный бомбардир Баварии против Шахтера не сыграет
Известный сроки восстановления Харри Кейна
фото из свободных источников
Лидер и главный бомбардир "
Как сообщает Bild, Кейн выбыл минимум на две недели из-за травмы мышц бедра, полученной в недавнем поединке чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии".
Указано, что в случае, если восстановление будет проходить хорошо, у англичанина есть шанс сыграть в матче против "Лейпцига" который состоится 20 декабря.
Таким образом, можно смело говорить, что против "горняков" Харри точно не сыграет.
В этом сезоне 31-летний Кейн сыграл в 19-ти играх во всех турнирах за "Баварию", в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.
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