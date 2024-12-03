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С шестью нулями. В евро. В Шахтере рассказали, сколько клуб заработает на билетах на матч с Баварией

Лига Чемпионов
Обновлено

Несмотря на бойкоты болельщиков мюнхенцов

С шестью нулями. В евро. В Шахтере рассказали, сколько клуб заработает на билетах на матч с Баварией

shakhtar.com

Новина українською

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко заявил, что на матч Лиги чемпионов с "Баварией" продано 57 тысяч билетов.

"На матч "Шахтера" против "Баварии" уже продано 57 тысяч билетов.

Общий доход от их продаж, по предварительным оценкам, составит 4 миллиона евро. В "Шахтере" уверены, что все билеты будут реализованы", – сказал Кириленко.

Напомним, что ранее "Шахтер" снизил цены на билеты для болельщиков "Баварии" после угрозы бойкота со стороны последних.

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Матч "Шахтер" – "Бавария" состоится 10 декабря в Гельзенкирхене.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
03.12.2024 в 21:25
У Суркиса начался нервный тик
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
03.12.2024 в 21:25
У Суркиса начался нервный тик
Ответить
0
1

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