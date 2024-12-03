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С шестью нулями. В евро. В Шахтере рассказали, сколько клуб заработает на билетах на матч с Баварией
Несмотря на бойкоты болельщиков мюнхенцов
shakhtar.com
Коммерческий директор "
"На матч "Шахтера" против "Баварии" уже продано 57 тысяч билетов.
Общий доход от их продаж, по предварительным оценкам, составит 4 миллиона евро. В "Шахтере" уверены, что все билеты будут реализованы", – сказал Кириленко.
Напомним, что ранее "Шахтер" снизил цены на билеты для болельщиков "Баварии" после угрозы бойкота со стороны последних.
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Матч "Шахтер" – "Бавария" состоится 10 декабря в Гельзенкирхене.
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