С шестью нулями. В евро. В Шахтере рассказали, сколько клуб заработает на билетах на матч с Баварией

Коммерческий директор " Шахтера " Дмитрий Кириленко заявил, что на матч Лиги чемпионов с "Баварией" продано 57 тысяч билетов.

"На матч "Шахтера" против "Баварии" уже продано 57 тысяч билетов. Общий доход от их продаж, по предварительным оценкам, составит 4 миллиона евро. В "Шахтере" уверены, что все билеты будут реализованы", – сказал Кириленко.

Напомним, что ранее "Шахтер" снизил цены на билеты для болельщиков "Баварии" после угрозы бойкота со стороны последних.

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Матч "Шахтер" – "Бавария" состоится 10 декабря в Гельзенкирхене.