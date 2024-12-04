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"Он был неудержим". Кьеллини вспомнил суперперфоманс экс-хавбека Реала в четвертьфинале ЛЧ

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"Он был неудержим". Кьеллини вспомнил суперперфоманс экс-хавбека Реала в четвертьфинале ЛЧ

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Легенда "Ювентуса" Джорджио Кьеллини вспомнил великолепную игру в исполнении бывшего полузащитника мадридского "Реала" Иско в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2017-18.

"Иско был тем, кто сломал наш план. Он был просто неудержим. Он создавал моменты справа, в центре, слева, нам было нелегко его остановить.

Мы могли бы справиться с Гаретом Бэйлом, мы пропустили пару моментов, но знали, что он будет делать. Но Иско в том сезоне… Самое сложное для защитника — это непредсказуемые игроки", - заключит итальянец.

Ответный матч между командами на "Бернабеу" том противостоянии завершился победой "Ювентуса" со счетом 3:1, а "Реал" впоследствии выиграл Лигу чемпионов.

К слову, Кьеллини свою футбольную карьеру уже завершил, а Иско выступает за "Бетис".
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Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Лига чемпионов Иско Реал (Мадрид)
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Источник:
The Overlap
Опубликовал: Александр Бураков
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