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"Бегают мажорные технари". Известный тренер подверг жесткой критике Шахтер

Лига Чемпионов

Виталий Кварцяный оценил перспективы команды в матче с "Баварией"

"Бегают мажорные технари". Известный тренер подверг жесткой критике Шахтер

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился своими ожиданиями от будущего матча "Шахтера" с "Баварией" в Лиге чемпионов.

"Немецкий футбол всегда славился силой и атлетизмом. "Бавария" с приходом Компани стала намного лучше во всех компонентах. "Шахтеру" будет очень тяжело, потому что у команды совсем нет атлетизма. Донецкая команда имела атлетизм только в то время, когда играли Старухин, Пьяных, Соколовский, Яремченко.

Сейчас в "Шахтере" бегают мажорные технари, а силы нет. Я не верю в то, что "Шахтер" сможет взять очки с "Баварией". "Горнякам" повезет только в том случае, если у немцев будет спад, как у "Манчестер Сит", - сказал Кварцяный.

Матч "Шахтер" - "Бавария" состоится 10 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

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Виталий Кварцяный Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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