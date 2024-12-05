"Бегают мажорные технари". Известный тренер подверг жесткой критике Шахтер

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился своими ожиданиями от будущего матча "Шахтера" с "Баварией" в Лиге чемпионов.

"Немецкий футбол всегда славился силой и атлетизмом. "Бавария" с приходом Компани стала намного лучше во всех компонентах. "Шахтеру" будет очень тяжело, потому что у команды совсем нет атлетизма. Донецкая команда имела атлетизм только в то время, когда играли Старухин, Пьяных, Соколовский, Яремченко.

Сейчас в "Шахтере" бегают мажорные технари, а силы нет. Я не верю в то, что "Шахтер" сможет взять очки с "Баварией". "Горнякам" повезет только в том случае, если у немцев будет спад, как у "Манчестер Сит", - сказал Кварцяный.