"Уже как-то страшно что-то прогнозировать", - Хацкевич не верит в перспективы Шахтера в матче с Баварией

Бывший игрок и наставник " Динамо " Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Бавария".

"Уже как-то страшно что-то прогнозировать. Прежде всего хочется увидеть интересную игру и, конечно же, положительный результат. "Бавария" - лидер Бундеслиги и выглядит очень мощно. Зацепиться за очки будет очень тяжело. Хотя по игре с ПСВ "Шахтер" выглядел уже лучше, чем в прошлых матчах", - сказал Хацкевич.