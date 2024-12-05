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"Уже как-то страшно что-то прогнозировать", - Хацкевич не верит в перспективы Шахтера в матче с Баварией
Матч состоится 10 декабря
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Бывший игрок и наставник "
"Уже как-то страшно что-то прогнозировать. Прежде всего хочется увидеть интересную игру и, конечно же, положительный результат. "Бавария" - лидер Бундеслиги и выглядит очень мощно. Зацепиться за очки будет очень тяжело. Хотя по игре с ПСВ "Шахтер" выглядел уже лучше, чем в прошлых матчах", - сказал Хацкевич.
Напомним, что матч между донецким "Шахтером" и мюнхенской "Баварией" состоится 10 декабря и начнется в 22:00.
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