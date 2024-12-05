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Маркевич - о матче Шахтера против Баварии: Не вижу никаких шансов, тут даже чудо не поможет
Положительным результатом станет, если удастся избежать разгрома
Фото: ФК Карпати
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча
"Шансов у "Шахтера" я не вижу никаких, даже чудо не поможет. Поражение от ПСВ сильно прибило команду. Это было видно в матче с "Рухом". Поэтому я не верю в положительный результат в Лиге чемпионов, тем более с "Баварией". Положительным результатом станет, если удастся избежать разгрома", - сказал Маркевич.
Напомним, что матч между донецким "Шахтером" и мюнхенской "Баварией" состоится 10 декабря и начнется в 22:00.
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