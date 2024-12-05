Маркевич - о матче Шахтера против Баварии: Не вижу никаких шансов, тут даже чудо не поможет

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Бавария".

"Шансов у "Шахтера" я не вижу никаких, даже чудо не поможет. Поражение от ПСВ сильно прибило команду. Это было видно в матче с "Рухом". Поэтому я не верю в положительный результат в Лиге чемпионов, тем более с "Баварией". Положительным результатом станет, если удастся избежать разгрома", - сказал Маркевич.