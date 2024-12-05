  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Маркевич - о матче Шахтера против Баварии: Не вижу никаких шансов, тут даже чудо не поможет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич - о матче Шахтера против Баварии: Не вижу никаких шансов, тут даже чудо не поможет

Лига Чемпионов

Положительным результатом станет, если удастся избежать разгрома

Маркевич - о матче Шахтера против Баварии: Не вижу никаких шансов, тут даже чудо не поможет

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Бавария".

"Шансов у "Шахтера" я не вижу никаких, даже чудо не поможет. Поражение от ПСВ сильно прибило команду. Это было видно в матче с "Рухом". Поэтому я не верю в положительный результат в Лиге чемпионов, тем более с "Баварией". Положительным результатом станет, если удастся избежать разгрома", - сказал Маркевич.

Напомним, что матч между донецким "Шахтером" и мюнхенской "Баварией" состоится 10 декабря и начнется в 22:00.

По теме
yellow-arrow
"Уже как-то страшно что-то прогнозировать", - Хацкевич не верит в перспективы Шахтера в матче с Баварией
yellow-arrow
"Бегают мажорные технари". Известный тренер подверг жесткой критике Шахтер
yellow-arrow
"Он был неудержим". Кьеллини вспомнил суперперфоманс экс-хавбека Реала в четвертьфинале ЛЧ
Мирон Маркевич Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости