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Пушич: Мне все еще больно за предыдущую игру ЛЧ с ПСВ
Уже во вторник Шахтер сыграет с Баварией
Фото: ФК Шахтар
Главный тренер "
"Мы встретимся с одним из лучших клубов в мире, потому это для нас фантастический вызов. Наша цель снова в том, чтобы представить себя как можно лучше в игре с таким соперником. И, безусловно, как всегда, мы будем пытаться вести игру, следуя своей философии.
Этот новый формат Лиги чемпионов полностью отличается от прошлого. Мне все еще жалко и больно за предыдущую игру с ПСВ, где мы доминировали, пока играли 11 против 11. Это был наш шанс получить очки.
И конечно, против "Баварии" будет тяжело – в этом аспекте нам следует быть реалистами. В то же время у нас есть амбиции проявить себя как можно лучше в Лиге чемпионов", - сказал Пушич.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Бавария" состоится во вторник, 10 декабря, и начнется в 22:00.
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