Пушич: Мне все еще больно за предыдущую игру ЛЧ с ПСВ

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич после матча 16-го тура УПЛ с "Ворсклой" (3:1) поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Баварией".

"Мы встретимся с одним из лучших клубов в мире, потому это для нас фантастический вызов. Наша цель снова в том, чтобы представить себя как можно лучше в игре с таким соперником. И, безусловно, как всегда, мы будем пытаться вести игру, следуя своей философии.

Этот новый формат Лиги чемпионов полностью отличается от прошлого. Мне все еще жалко и больно за предыдущую игру с ПСВ, где мы доминировали, пока играли 11 против 11. Это был наш шанс получить очки.

И конечно, против "Баварии" будет тяжело – в этом аспекте нам следует быть реалистами. В то же время у нас есть амбиции проявить себя как можно лучше в Лиге чемпионов", - сказал Пушич.