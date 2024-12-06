  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Кейн возвращается к тренировкам. Известно, успеет ли к матчу с Шахтером
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн возвращается к тренировкам. Известно, успеет ли к матчу с Шахтером

Лига Чемпионов
Обновлено

Форвард Баварии начал беговую работу

Кейн возвращается к тренировкам. Известно, успеет ли к матчу с Шахтером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер и главный бомбардир "Баварии" Харри Кейн вернулся к тренировкам после травмы.

Как сообщает Bild, англичанин провел 20-минутную индивидуальную тренировку, которая в большинстве своем была направлена на беговую работу.

Впрочем, также отмечается, что до возвращения на поле игроку еще далеко - Кейну точно придется пропустить два ближайших матча "Баварии" – против "Хайденхайма" (в чемпионате) и против "Шахтера" (в Лиге чемпионов).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч "Шахтер" – "Бавария" состоится в Гельзенкирхене 10 декабря.

В этом сезоне 31-летний Кейн сыграл в 19 играх во всех турнирах за "Баварию", в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Мне все еще больно за предыдущую игру ЛЧ с ПСВ
yellow-arrow
Маркевич - о матче Шахтера против Баварии: Не вижу никаких шансов, тут даже чудо не поможет
yellow-arrow
"Уже как-то страшно что-то прогнозировать", - Хацкевич не верит в перспективы Шахтера в матче с Баварией
Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости