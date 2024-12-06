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Кейн возвращается к тренировкам. Известно, успеет ли к матчу с Шахтером
Форвард Баварии начал беговую работу
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер и главный бомбардир "
Как сообщает Bild, англичанин провел 20-минутную индивидуальную тренировку, которая в большинстве своем была направлена на беговую работу.
Впрочем, также отмечается, что до возвращения на поле игроку еще далеко - Кейну точно придется пропустить два ближайших матча "Баварии" – против "Хайденхайма" (в чемпионате) и против "Шахтера" (в Лиге чемпионов).
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Напомним, что матч "Шахтер" – "Бавария" состоится в Гельзенкирхене 10 декабря.
В этом сезоне 31-летний Кейн сыграл в 19 играх во всех турнирах за "Баварию", в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.
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