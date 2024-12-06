Кейн возвращается к тренировкам. Известно, успеет ли к матчу с Шахтером

Лидер и главный бомбардир " Баварии " Харри Кейн вернулся к тренировкам после травмы.

Как сообщает Bild, англичанин провел 20-минутную индивидуальную тренировку, которая в большинстве своем была направлена на беговую работу.

Впрочем, также отмечается, что до возвращения на поле игроку еще далеко - Кейну точно придется пропустить два ближайших матча "Баварии" – против "Хайденхайма" (в чемпионате) и против "Шахтера" (в Лиге чемпионов).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч "Шахтер" – "Бавария" состоится в Гельзенкирхене 10 декабря.

В этом сезоне 31-летний Кейн сыграл в 19 играх во всех турнирах за "Баварию", в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.