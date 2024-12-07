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Легендарный гол. Ровно 30 лет назад Шевченко забил свой первый мяч в Лиге чемпионов – ВИДЕО
Соперник был топовым
Ровно 30 лет назад – 7 декабря 1994 – "Динамо" дома в рамках группового этапа Лиги чемпионов принимало "Баварию". Единственный гол киевлян в том матче забил Андрей Шевченко.
Он принял круглого за пределами штрафного и пробил в левый угол голкипера Шойера. Этот гол стал дебютным для Шевченко в Лиге чемпионов.
???? 7 декабря 1994 года в матче с "Баварией" свой первый гол в #ЛигаЧемпионов забил Андрей Шевченко ⚽️#вэтотдень pic.twitter.com/tfXNECls9g— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 7, 2024
На тот момент Андрею Николаевичу было 18 лет, 2 месяца и 9 дней.
Затем "Динамо" пропустило четыре гола и проиграло 1:4. Тогда киевляне финишировали на четвертом месте в квартете и вылетели.
Всего в активе Шевченко 48 голов в Лиге чемпионов. Он входит в десятку лучших бомбардиров этого турнира. Нападающий забил 29 голов за "Милан", 15 – за "Динамо" и четыре в составе "Челси".
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