UA-Футбол представляет соперника Шахтера: Бавария Мюнхен (Германия)

"Шахтер" до сих пор остается среди претендентов, ведущих активную борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Команда наглядно продемонстрировала, что не собирается так просто сдаваться — все же в момент преимущества над ПСВ, – в "лайве", — мы находились в проходной зоне, и этого бы хватило для евровесны.

Мы все знаем итог на стадионе "Филипс": поражение, допущенное за считанные минуты, стало ударом, однако, надеемся, послужило и ценным уроком. Дончанам предстоит проверка "Баварией" — против мюнхенцев нужна особая бдительность. Разбираемся, откуда ждать угрозу.

Общая история

Здесь нет смысла подробно расписывать, ведь все знают, кем является "Бавария". Ну, не зря же клуб, основанный в 1900-м, благоговейно прозван "рекордмайстером". И это полностью соответствует действительности — мюнхенцы лидируют по количеству высших наград в Бундеслиге (33), Кубке Германии (20), Кубке немецкой лиги (6) и Суперкубке Германии (10). Причем полное преимущество на домашней арене подтверждено затяжными победными сериями — например, до триумфа леверкузенского "Байера" "роттен" доминировали в родном для себя чемпионате двенадцать лет подряд.

Также "Бавария" спорит за звание лучших в Европе — в ее активе уже есть три Кубка европейских чемпионов (1973/1974, 1974/1975, 1975/1976) и столько же трофеев Лиги чемпионов (2000/01, 2012/13, 2019/20). Сюда же запишем Кубок обладателей кубков (1966/67), Кубок УЕФА (1995/96), Суперкубок УЕФА (2013, 2020), Межконтинентальный кубок (1976, 2001) и Клубный чемпионат мира (2013, 2020). Завораживающий список, да?

Такая слава ковалась благодаря кумирам миллионов — готовы поспорить, что нет на свете человека, хоть как-то причастного к футболу, который не слышал о Герде Мюллере, Карле-Хайнце Румменигге, Зеппе Майере, Ули Хеннесе, Франце Бекенбауэре, Лотаре Маттеусе, Оливере Канне, Филиппе Ламе или Роберте Левандовском.

История встреч с "Шахтером"

"Горняки" встретились с "Баварией" в феврале-марте 2015-го. Накануне Хосеп Гвардиола без труда возглавил соответствующий квартет ЛЧ (набрал 15 очков и с запасом опередил "Манчестер Сити", "Рому" и московский ЦСКА).

А вот Мирче Луческу пришлось попотеть больше — "Шахтер" не спасовал перед "Порту" (2:2, 1:1), однако почувствовал на себе давление со стороны "Атлетика" из Бильбао (0:0, 0:1). Хорошо, что там же расположилось белорусское БАТЭ — вот эти "красавцы" глотнули от нас 12 мячей и стали залогом продвижения в плей-офф.

К очной битве коллективы подошли с потерями — Степаненко отдыхал из-за дисквалификации, Бернард травмировал связки голеностопа; по другую сторону баррикад Пеп не мог рассчитывать на Мартинеса, Лама и Алькантару.

"ФК Голливуд" прогнозируемо понесся вперед, создал ряд потенциально опасных эпизодов, однако "Арена Львов" так и не увидела результативных действий (к тому же на удаление "наработал" Хаби Алонсо). После в отечественных СМИ прослеживались несмелые, но все же выводы о том, что с "Баварией" можно бороться, а затем состоялся выезд на "Альянц Арену".

0:7. Бесспорно, здесь легко апеллировать — мол, шотландский арбитр Уильям Коллам сломал ход встречи, ведь кроме пенальти, назначенного на 3-й минуте, еще и удалил Александра Кучера. Уже постфактум только ленивый из украинских экспертов не высказался об "убийстве", но сомнительно, что это как-то заживило раны, нанесенные немцами — Томас Мюллер (дубль), Жером Боатенг, Франк Рибери, Хольгер Бадштубер, Роберт Левандовский и Марио Гетце поиздевались над Андреем Пятовым.

Современное положение дел

а) тренер

Во главе "Баварии" верховодит 38-летний Венсан Компани. В 2020-м именитый защитник повесил бутсы на гвоздь, а уже имеет за плечами опыт в "Андерлехте", "Бернли" и, собственно, Мюнхене. На самом деле перформанс двоякий — бельгийца критиковали и критикуют за нелогичные решения, поспешность их принятия и оторванность от реалий.

Очень удобно, когда часть твоей игровой карьеры приходится на сотрудничество и менторство такого специалиста, как Хосеп Гвардиола. Каталонец частенько хвалил бывшего подопечного, что безусловно повысило интерес к персоне последнего; правда, сам Компани перенес как хорошие, так и негативные черты, заимствованные у своего учителя. А еще не обошел проколов, свойственных для начинающих.

Что мы имеем в виду? Вот, казалось бы, в кампании 2022/23 "Бернли" набрал 101 очко и уверенно отобрался в АПЛ. С наступлением лета руководство "бордовых" отказалось от когорты исполнителей, которые не годились для высшего дивизиона и сразу осуществило закупку на 111 млн евро (типичное поведение для "лифтеров", которые надеются за счет быстрых, но несистемных вливаний не вылететь).

Компани ожидаемо не справился с задачей — во-первых, он никогда не имел дела со столь весомыми суммами (это еще та главная морока и ответственность), во-вторых, не адаптировался к Премьер-лиге, где крайне необходима тактическая гибкость. А, в-третьих, прибегнул к различным мотивационным подходам, которые совершенно не подходили "Бернли" — ну, каким образом обычные дуболомы вдохновятся высокопарными спичами (вот она, школа Пепа), если под ногами горит газон и нужно спасаться.

Это вам не "Бавария", где за каждый трансфер отвечает правление, а футболисты, измученные токсичностью Томаса Тухеля, нуждались в свежем глотке. Бельгиец, имея авторитет безоговорочной легенды, нашел общий язык с раздевалкой, и текущая хорошая атмосфера позволяет закрыть глаза на те или иные нюансы.

Понятно, что при лучшем сценарии Компани не оказался бы на "Альянц Арене". Отказ целого списка, — от Хаби Алонсо до Ральфа Рангника, — настоящая причина появления столь малоопытной персоны. Поэтому можно сказать, что все стороны сделали взаимную услугу — Венсан согласился принять коллектив, чья репутация существенно пошатнулась, и сейчас имеет иммунитет от увольнения. В здравом уме никто никого не уберет, и именно эта лояльность — залог гандикапа в Бундеслиге.

Находясь у руля "Андерлехта", Компани дважды довольствовался бронзой. Неплохой показатель, как для дебюта (хотя было бы лучше, если бы тренер разобрался с звеном обороны и в некоторых матчах не придумывал пятое колесо). Сейчас же есть реальный шанс выиграть национальное золото (да еще и в топ-пять) — наличие таких преференций точно укрепит уверенность и пригодится в будущем.

б) команда

Ито Хироки, Йосип Станишич и Жоан Палинья на посещении лазарета. Это же касается Гарри Кейна — после новости о повреждении поверхности заднего бедра англичанина наши болельщики даже немного выдохнули. Да, радость минимальная, но на поле хотя бы не будет убийственной машины — в 19 встречах текущего сезона нападающий отгрузил 20 мячей и отдал 9 результативных передач.

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"Бавария" потеряла ценную боевую единицу на острие, однако для "Шахтера" это не будет играть особую роль. Да, это неприятно слышать, но те же Джамал Мусиала (12+4), Майкл Олизе (7+6), Кингсли Коман (4+2) или Томас Мюллер (3:3) будут нести в себе одинаково повышенную угрозу. Это мастера своей профессии, не лишенные креатива и технических скиллов, которые запросто запутают; возможно бы, на более длительной дистанции мы заметили эффект отсутствия Гарри, но убеждены, что на отдельный поединок ресурсов у Компани хватит.

Да и вообще в каждом звене есть свои лидеры — это и опытный Мануэль Нойер (вратарь изредка создает проблемы, как это было в Кубке, однако до сих пор в отличных кондициях), и Альфонсо Дэвис, и Йозуа Киммих. Ничуть не удивительно, почему мюнхенцы стабильно котируются среди потенциальных победителей ЛЧ. Что тут говорить, если даже в прошлом розыгрыше "Бавария", кем только не осмеянная из-за провала Тухеля, едва не замахнулась на финал с "Боруссией" Дортмунд.

Итог

Как продемонстрировала практика, Венсан Компани не очень хорошо чувствует себя в кубковых соревнованиях. Бельгиец воспользовался ошибками соперников и удерживает комфортную дистанцию в Бундеслиге, но в ограниченных условиях, где нужен результат здесь и сейчас, может поскользнуться. Это доказано "Барселоной" и "Астон Виллой" в ЛЧ; сюда же запишем недавний вылет из национального кубка от леверкузенского "Байера".

То есть, "Шахтеру" не следует тушеваться и цепляться хотя бы на ничью? Почему бы и нет? (в конце концов, что только не случалось в отдельно взятых матчах). Но, по правде, здесь вывод один: даже с огрехами "Бавария" обладает всеми рычагами, чтобы оформить 3 зачетных балла.

Да, в игре "оранжево-черных" наблюдается определенный положительный импульс (по крайней мере, на международной арене), но та динамика, которую способны предложить мюнхенцы, с большой долей вероятности вскружит головы и собьет с толку. Стоило прибавить ПСВ, как наши ребята "поплыли", так что несложно представить, что может произойти под натиском более мощного визави. К сожалению.