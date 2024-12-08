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Мюллер травмировался, когда выполнял бисиклету. Коман матч против Шахтера пропустит

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К Кейну в лазарете добавились посетители

Мюллер травмировался, когда выполнял бисиклету. Коман матч против Шахтера пропустит

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 13 тура Бундеслиги "Бавария" победила "Гайденхайм" со счетом 4:2.

Этот поединок пропускали сразу шесть футболистов мюнхенцев: Нойер, Кейн, Гнабри, Пальинья, Станишич и Ито. Кроме них повреждения получили еще два игрока.

Томас Мюллер пытался пробить ударом через себя, но неудачно приземлился. BILD отмечает, что в "Баварии" допускают готовность 35-летней легенды к матчу против "Шахтера" во вторник.

А вот вокруг Кингли Комана ситуация менее яркая. Он потянул мышцу и покинул поле через 20 минут после выхода на замену. Ожидается, что он пропустит три заключительных матча года.

Ранее было известно, что Кейн точно не сыграет против "Шахтера" в Лиге чемпионов. В то же время Нойер получил травму ребер и пропустил только вчерашний поединок. Относительно его готовности на "горняков" информации не было.

"Шахтер" сыграет против "Баварии" 10 декабря в Гельзенкирхене.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Максим Кучер
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