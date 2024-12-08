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На матч Лиги чемпионов Шахтер – Бавария проданы все билеты
Впервые в этом сезоне будет аншлаг
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Во вторник 10 декабря "Шахтер" сыграет против "Баварии" в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Этот матч состоится на стадионе "Арена Ауф Шальке" в Гельзенкирхене.
Как сообщили UA-Футбол в состоянии "горняков", все билеты на этот поединок были проданы. Впервые в сезоне украинский клуб оформил солдаут на поединки еврокубков.
Эта арена в Гельзенкирхене вмещает 62 271 болельщиков. "Шахтер" провел здесь уже два матча. В первом – с "Аталантой" – поединок посетили 21 636 фанат, а против "Янг Бойз" на трибунах находилось 17 420 болельщиков.
Добавим, что в январе “горняки” также проведут завершающий домашний матч основной фазы Лиги чемпионов против “Бреста” 22 января.
Матч "Шахтер" - "Бавария" состоится 10 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву.
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