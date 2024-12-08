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На матче Шахтер – Бавария будет работать бригада арбитров из Турции

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Дебют на встрече "горняков"

На матче Шахтер – Бавария будет работать бригада арбитров из Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с "Баварией". Матч рассудит турецкая бригада арбитров.

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Главным судьей будет Умут Меллер. Он еще ни разу не обслуживал матч "Шахтера".

Правда, трижды судил поединки "Динамо". Киевляне дважды сыграли вничью и однажды проиграли Поражение было именно против "Баварии" (1:2 в Киеве). Также дважды работал на встречах юношеской сборной Украины U-17 (две победы).

Лайнсменами будут Керем Эрсой и Серкан Олгунджан. Четвертый арбитр – Арда Кардеслер.

Рефери VAR представляет Швейцарию. Им станет Федай Сан.

Матч состоится 10 декабря в Гельзенкирхене.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Максим Кучер
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