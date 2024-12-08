Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На матче Шахтер – Бавария будет работать бригада арбитров из Турции
Дебют на встрече "горняков"
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с "Баварией". Матч рассудит турецкая бригада арбитров.
Главным судьей будет Умут Меллер. Он еще ни разу не обслуживал матч "Шахтера".
Правда, трижды судил поединки "Динамо". Киевляне дважды сыграли вничью и однажды проиграли Поражение было именно против "Баварии" (1:2 в Киеве). Также дважды работал на встречах юношеской сборной Украины U-17 (две победы).
Лайнсменами будут Керем Эрсой и Серкан Олгунджан. Четвертый арбитр – Арда Кардеслер.
Рефери VAR представляет Швейцарию. Им станет Федай Сан.
Матч состоится 10 декабря в Гельзенкирхене.
Популярное сейчас
- Роналду – о словах ван дер Варта об эгоизме Криштиану: Кто этот парень?
- Почти миллиард. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
- Примера. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Джуд решает и, возможно, травмируется
- Маркевич - о матче Шахтера против Баварии: Не вижу никаких шансов, тут даже чудо не поможет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку