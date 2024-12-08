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Шахтер – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Шахтер – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

DAZN

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UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и мюнхенской "Баварией".

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Казалось бы, в прошлом матче турнира "горняки" добудут важную победу над "ПСВ", но в итоге не получилось – удаление, а затем уверенные 0:2 на табло сменились на грустные 3:2. Впереди у команды Пушича "Бавария", какие бы проблемы не были у мюнхенцев – это очень грозный соперник. Возможна ли сенсация? Какую тактику выберет на поединок Марино? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 10 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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