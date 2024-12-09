Шахтер – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В шестом туре основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет номинально домашний матч против мюнхенской "Баварии".

В минувшем туре подопечные Марино Пушича были близки к выездной победе над ПСВ - горняки по ходу игры вели в счете 2:0, но пропустили три гола на последних минутах поединка (2:3).

Мюнхенцы, в свою очередь, дома минимально обыграли "ПСЖ" (1:0)

Матч "Шахтер" - "Бавария" состоится во вторник, 10 декабря и начнется в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".

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