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Лилль - Штурм: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Лилль - Штурм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Лилль - Штурм: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче шестого тура Этапа лиги Лиги чемпионов "Лилль" будет принимать "Штурм". Это будет противостояние 12-й и 29-й команд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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В прошлом туре "Штурм" сенсационно победил "Жирону" дома. Это была дебютная победа для команды в ЛЧ. "Лилль" в пятом туре на выезде победил "Болонью" – 2:1.

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Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Лилль" - "Штурм" состоится в среду, 11 декабря 2024 года, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Мегого Футбол-3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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