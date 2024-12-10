Лилль - Штурм: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В матче шестого тура Этапа лиги Лиги чемпионов "Лилль" будет принимать "Штурм". Это будет противостояние 12-й и 29-й команд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре "Штурм" сенсационно победил "Жирону" дома. Это была дебютная победа для команды в ЛЧ. "Лилль" в пятом туре на выезде победил "Болонью" – 2:1.

Поединок шестого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Лилль" - "Штурм" состоится в среду, 11 декабря 2024 года, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Мегого Футбол-3.